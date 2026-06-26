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Resumen

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Personas reaccionan frente a edificios afectados por terremotos este jueves, en Catia La Mar (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R
Personas reaccionan frente a edificios afectados por terremotos este jueves, en Catia La Mar (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

El aire que se respira este viernes en las zonas de desastre del estado costero de La Guaira en Venezuela ya comienza a oler a putrefacción, producto de los cadáveres que aún permanecen sepultados entre los escombros de los edificios colapsados.

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