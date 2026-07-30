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Resumen

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La torre C de los edificios Obras del Poder Popular (OPP), que resultó dañada por los terremotos del 24 de junio, es demolida en Catia La Mar, Venezuela, el 30 de julio de 2026. (Juan BARRETO / AFP)
La torre C de los edificios Obras del Poder Popular (OPP), que resultó dañada por los terremotos del 24 de junio, es demolida en Catia La Mar, Venezuela, el 30 de julio de 2026. (Juan BARRETO / AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Agencia AFP

Venezuela comenzó el jueves a dinamitar edificios colapsados por el doble terremoto del mes pasado que dejó más de 5.500 muertos y cientos de estructuras destruidas, en medio del desconcierto de la población, constató un equipo de la AFP.

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