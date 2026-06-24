Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe de Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un movimiento de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. Las autoridades precisaron que el primer sismo, inicialmente reportado con una magnitud de 7,2, fue reclasificado como un sismo precursor del terremoto de 7,5, tras el análisis de los registros sísmicos.

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El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un “doblete sísmico”, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal.

Integrantes del Cuerpo de Bomberos realizan labores de rescate este miércoles en Caracas, Venezuela, tras dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia. (EFE/ Ronald Peña R).

Agentes de la policía municipal evacúan a una persona herida de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, Venezuela, el 24 de junio de 2026. (BARRETO / AFP).

Además, el Sistema de Alerta de Tsunamis canceló la alerta emitida para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela.

Captura de video de personas en un área afectada por un terremoto de magnitud 7,5 este miércoles en Caracas, Venezuela. (EFE/ Bárbara Agelvis). / Bárbara Agelvis

El epicentro del temblor se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas, la capital del país, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela.

El terremoto tuvo una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial, según información del USGS.

“Fue increíble, no sé ni cuánto tiempo duró. Estaba en el último piso"

Imagen de un edificio de Bancaribe que colapsó tras un terremoto en Caracas, Venezuela, el 24 de junio de 2026. (Juan BARRETO / AFP).

Hubo escenas de pánico en un centro comercial muy concurrido en el barrio del Altamira en la capital venezolana, constató una periodista de la AFP. El piso empezó a temblar, cayeron estanterías en las tiendas y la gente salió corriendo en masa hacia la calle.

“Fue increíble, no sé ni cuánto tiempo duró. Estaba en el último piso (del centro comercial). De unos negocios se cayeron bastantes cosas. Salimos por las escaleras de emergencia, por ahí nos sacaron”, dijo a AFP Heidi Romero, una comerciante de 42 años.

“Se desprendieron las escaleras, se rajó toda la pared. Cayeron cosas del techo. Fue horrible”, señaló Odalis Escalona, de 54 años y que trabaja en un banco.

Algunos lugares quedaron sin energía eléctrica. Decenas de personas que abandonaron edificios en Caracas esperaban en la calle antes de regresar a sus oficinas y hogares.

Hasta Colombia

Carmen Guédez, de 69 años, estaba en la habitación de una hermana en cama cuando empezó a temblar.

“Fue subiendo de intensidad”, dijo a la AFP esta administradora que vive en un barrio de clase media ubicado en las montañas de Caracas. “Empecé a ver cómo las ventanas empezaron a moverse y luego se sacudió todo”.

“Mi hermana, una vecina y yo nos quedamos rezando, abrazaditas ahí. No podíamos salir. Los vecinos aún están en la calle”, agregó.

Venezuela es sacudida por temblores con frecuencia. Los terremotos más fuertes en los tiempos recientes fueron los de Cariaco (noreste) en 1997 y el de Caracas en 1967.

El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.

El sismo de este miércoles se sintió incluso en la capital colombiana, Bogotá, donde las lámparas se balanceaban, sonaban las alarmas y algunos vecinos evacuaron los edificios por precaución, según periodistas de la AFP.

La entidad de gestión de riesgos de Colombia indicó en un primer momento que no había ningún reporte de emergencia y descartó una alerta de tsunami.