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Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas, luego de dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano en Caracas, Venezuela, el 24 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas, luego de dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano en Caracas, Venezuela, el 24 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
Por Agencia EFE

Miembros del Gobierno de Estados Unidos expresaron este miércoles su solidaridad con Venezuela tras los fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados hoy en el centro del país que causaron daños materiales aún sin cuantificar y de los que no se ha reportado por ahora una cifra de heridos o fallecidos.

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