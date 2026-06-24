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Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas, luego de dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano, en Caracas, Venezuela, el 24 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas, luego de dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano, en Caracas, Venezuela, el 24 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó este miércoles que el terremoto de magnitud 7,5 registrado frente a la costa de Venezuela podría dejar un saldo potencial de entre 10.000 y 100.000 fallecidos, según la evaluación preliminar de su sistema PAGER, que también anticipa importantes pérdidas económicas.

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