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Colegio Agustiniano San Judas Tadeo que colapsó sin dejar ningún fallecido, nueve días después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han causado al menos 2.645 muertes. Foto: EFE/ Rayner Peña
Colegio Agustiniano San Judas Tadeo que colapsó sin dejar ningún fallecido, nueve días después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han causado al menos 2.645 muertes. Foto: EFE/ Rayner Peña
Por Agencia EFE

Venezuela retomará las clases a partir del próximo lunes, 6 de julio, en las zonas no afectadas por los potentes terremotos del 24 de junio, que dejaron al menos 2.645 muertos y 12.666 heridos, mientras que se mantendrán suspendidas en los sectores golpeados por los sismos, informó este viernes el Ministerio de Educación.

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