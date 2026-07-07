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Trabajadores retiran escombros entre los edificios derrumbados en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 7 de julio de 2026, tras los terremotos del 24 de junio. (MARTIN BERNETTI / AFP)
Trabajadores retiran escombros entre los edificios derrumbados en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 7 de julio de 2026, tras los terremotos del 24 de junio. (MARTIN BERNETTI / AFP)
/ MARTIN BERNETTI
Por Agencia EFE

Familiares de los presos políticos en Venezuela señalaron este martes a EFE que las autoridades han abandonado a estos detenidos tras el doble terremoto de magnitud del pasado 24 de junio que afectó la zona norte del país, con la desmejora en la alimentación y la falta de atención a algunas de las estructuras que sufrieron daños por el desastre.

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