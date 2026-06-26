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Resumen

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Una persona recibe atención medica este viernes, en el hospital Domingo Luciani de Petare en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Boris Vergara
Una persona recibe atención medica este viernes, en el hospital Domingo Luciani de Petare en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Boris Vergara
Por Agencia EFE

Familiares recorren distintos hospitales de Caracas este viernes para intentar ubicar a sus parientes heridos o fallecidos tras los terremotos de 7,2 y 7,5 registrados la tarde del miércoles y que han dejado, hasta el momento, 920 personas muertas.

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