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Resumen

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Integrantes de equipos de rescate trabajan este jueves, en un edifico afectado por un terremoto en la zona de Altamira en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Boris Vergara
Integrantes de equipos de rescate trabajan este jueves, en un edifico afectado por un terremoto en la zona de Altamira en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Boris Vergara
Por Agencia EFE

El número de desaparecidos por los sismos que sacudieron este miércoles el norte de Venezuela podría ascender a 50.000, según cifras no confirmadas que ha recibido la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas.

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