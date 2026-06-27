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Hombres trabajan este sábado, frente a una casa derrumbada por los terremotos en Venezuela, en El Junquito (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R
Hombres trabajan este sábado, frente a una casa derrumbada por los terremotos en Venezuela, en El Junquito (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

Los futbolistas colombianos Luis Díaz y Richard Ríos enviaron este sábado un mensaje de solidaridad a Venezuela por los devastadores terremotos que azotaron el país suramericano el pasado miércoles y que han dejado 1.430 personas muertas.

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