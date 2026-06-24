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La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, interviene durante una conferencia en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 4 de mayo de 2026. (Patrick T. Fallon / AFP)
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, interviene durante una conferencia en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 4 de mayo de 2026. (Patrick T. Fallon / AFP)
/ PATRICK T. FALLON
Por Agencia EFE

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado expresó este miércoles su solidaridad con los afectados por el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela y pidió fortaleza y unidad para los ciudadanos en medio de la emergencia.

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