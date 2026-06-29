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Una persona es ingresada a urgencias en el hospital Pérez Carreño, en Caracas, Venezuela, el 29 de junio de 2026. (Raúl Martínez / EFE)
Una persona es ingresada a urgencias en el hospital Pérez Carreño, en Caracas, Venezuela, el 29 de junio de 2026. (Raúl Martínez / EFE)
/ Raúl Martínez
Por Agencia EFE

Un golpe en la cabeza dejó a Marlene Santana atrapada bajo los escombros. Los dos terremotos en Venezuela del pasado miércoles desplomaron su casa de cuatro pisos, que había resistido al deslave de 1999, cuando hubo una serie de aludes que dejaron devastada, como también hoy, al estado La Guaira, entonces llamado Vargas. Luego de casi tres días fue rescatada y lo primero que pidió fue una Coca-Cola.

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