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Familiares de personas atrapadas bajo los escombros en La Guaira, el estado más devastado por los recientes terremotos en Venezuela, denunciaron que autoridades militares les impiden el ingreso de maquinaria para buscar a sus seres queridos vivos o muertos. EFE/ Miguel Gutiérrez
Familiares de personas atrapadas bajo los escombros en La Guaira, el estado más devastado por los recientes terremotos en Venezuela, denunciaron que autoridades militares les impiden el ingreso de maquinaria para buscar a sus seres queridos vivos o muertos. EFE/ Miguel Gutiérrez
/ MIGUEL GUTIÉRREZ
Por Agencia EFE

Venezuela sumó este viernes otros 229 muertos para llegar a, al menos, 4.118 fallecidos por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740, según el balance oficial.

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