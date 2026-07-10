Venezuela sumó este viernes otros 229 muertos para llegar a, al menos, 4.118 fallecidos por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740, según el balance oficial.

La cifra de personas sin vivienda sigue en 17.907 y la de familias atendidas en 86.794, indicó el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, en su canal de Telegram.

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que 17.266 personas se encuentran en un total de 89 campamentos transitorios.

Entrenados para actuar en situaciones de emergencia, estos perros de búsqueda y rescate viajaron a Venezuela junto a sus guías para apoyar las labores de localización de personas. Su olfato, disciplina y valentía los convierten en aliados indispensables cuando cada minuto puede marcar la diferencia. (Imagen generada con ia)

El balance señala que se mantiene en 856 el número de edificios afectados y en 190 el de colapsados.

El diputado afirmó que 9.766 toneladas de alimentos han sido distribuidos, así como 13,9 millones de litros de agua.

Además, hay 30.076 efectivos militares y de fuerzas de seguridad desplegados y 29.843 voluntarios registrados.

PUEDES VER: Un pasajero fue parcialmente succionado por una ventana que se rompió en vuelo de Ryanair

Según el balance oficial, han ocurrido 1.171 réplicas desde el 24 de junio, entre ellas la de magnitud 3,9 que sacudió este viernes zonas del norte del país, sin que hasta el momento se haya informado de daños o víctimas.

EFE pudo constatar que cientos de personas bajaron de los edificios comerciales en Caracas tras este nuevo temblor.

Miles de personas permanecen desaparecidas después de los terremotos en Venezuela.

En las redes sociales, los usuarios reportaron desalojo de los edificios en sectores como La Candelaria, Los Ruices, Plaza Venezuela o Chacao en Caracas.

Por seguridad, los administradores de los edificios piden a las personas desalojar tras un temblor y permanecer un tiempo en las calles.