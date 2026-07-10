Terremoto en Venezuela: muertos ascienden a 4.118 tras registrar otros 229 víctimas mortales este viernes
El reporte oficial confirma más de 16 000 heridos y cerca de 18 000 damnificados en campamentos temporales a raíz del desastre, mientras una nueva réplica de magnitud 3.9 provocó este viernes evacuar de emergencia decenas de edificios comerciales y sectores residenciales en Caracas.
Venezuela sumó este viernes otros 229 muertos para llegar a, al menos, 4.118 fallecidos por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740, según el balance oficial.
Venezuela sumó este viernes otros 229 muertos para llegar a, al menos, 4.118 fallecidos por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740, según el balance oficial.
Según el balance oficial, han ocurrido 1.171 réplicas desde el 24 de junio, entre ellas la de magnitud 3,9 que sacudió este viernes zonas del norte del país, sin que hasta el momento se haya informado de daños o víctimas.
EFE pudo constatar que cientos de personas bajaron de los edificios comerciales en Caracas tras este nuevo temblor.
En las redes sociales, los usuarios reportaron desalojo de los edificios en sectores como La Candelaria, Los Ruices, Plaza Venezuela o Chacao en Caracas.
Por seguridad, los administradores de los edificios piden a las personas desalojar tras un temblor y permanecer un tiempo en las calles.
Un avión militar se estrelló el lunes 23 de marzo en el suroeste Colombia con 125 personas a bordo, informó la fuerza aérea del país, que no confirmó de inmediato una cifra de muertos. (AFP)