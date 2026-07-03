00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Leonardo Suárez (i), junto a su hermana, Paola Suárez sostienen imágenes de sus familiares fallecidos en los dos terremotos, durante una ceremonia fúnebre este viernes, en Catia La Mar (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R
Leonardo Suárez (i), junto a su hermana, Paola Suárez sostienen imágenes de sus familiares fallecidos en los dos terremotos, durante una ceremonia fúnebre este viernes, en Catia La Mar (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

“No es nada fácil”, dijo a EFE Leonardo Suárez, un venezolano que despidió este viernes a su madre, su esposa, sus dos hijas y un sobrino, así como a la abuela de su mujer, víctimas de los devastadores terremotos del pasado 24 de junio que dejaron al menos 2.645 muertos y 12.666 heridos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: