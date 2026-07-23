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Resumen

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Rescatistas trabajan en una zona con escombros de edificios afectados por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 de hace un mes en Venezuela, en Caraballeda, Venezuela, el 23 de julio de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
Rescatistas trabajan en una zona con escombros de edificios afectados por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 de hace un mes en Venezuela, en Caraballeda, Venezuela, el 23 de julio de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
Por Agencia AFP

Las noticias falsas sobre el hallazgo de personas con vida en La Guaira, la zona más afectada por los devastadores terremotos ocurridos hace casi un mes en Venezuela, se expanden con velocidad, cuando muchos aún buscan entre los escombros a sus familiares.

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