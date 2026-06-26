Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Las primeras 72 horas son críticas para encontrar víctimas bajo los escombros y salvar vidas, recordó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Las primeras 72 horas son críticas para encontrar víctimas bajo los escombros y salvar vidas, recordó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Los hospitales en las zonas afectadas atienden ya lesiones tales como fracturas, traumatismos craneales, heridas por aplastamiento, quemaduras y otras derivadas del colapso de edificios, indicó en rueda de prensa telemática desde Washington Ciro Ugarte, director de emergencias sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la división regional de OMS.
PUEDES VER: Terremoto en Venezuela: Se elevan a 589 las personas fallecidas y a 2.980 los heridos
“Las prioridades sanitarias inmediatas incluyen la gestión de grandes números de víctimas y la atención traumatológica, especialmente en zonas con edificios derrumbados y operaciones de búsqueda y rescate en curso”, agregó.
Preguntado sobre si las sanciones que todavía pesan sobre Venezuela están afectando al despliegue de ayuda humanitaria, Ugarte aseguró que actualmente no hay restricciones.
En este sentido, recordó que en las últimas semanas el país latinoamericano pudo efectuar pagos adicionales para vacunas, lo que ha permitido la disponibilidad de estos suministros esenciales.
Sí reconoció que el sistema sanitario venezolano ya era frágil, y el país se encontraba en una emergencia humanitaria prolongada, por lo que el impacto de los seísmos “generará nuevas y significativas necesidades”.
- Videos del momento en el que dos terremotos golpean Venezuela provocando el derrumbe de edificios
- “La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre”, dice Delcy Rodríguez tras terremotos
- “Antonio, Antonio, es tu mamá. Aquí estoy”: A gritos, venezolanos buscan a los suyos entre los escombros tras terremotos
- Terremoto en Venezuela: Delcy Rodríguez anuncia que el aeropuerto de Maiquetía está cerrado por graves daños
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.