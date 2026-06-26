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Resumen

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Detalle de un edificio derruido en Catia la Mar, Venezuela, mientras continúa la búsqueda entre los escombros de los edificios, este viernes. Foto: EFE/ Ronald Peña R
Detalle de un edificio derruido en Catia la Mar, Venezuela, mientras continúa la búsqueda entre los escombros de los edificios, este viernes. Foto: EFE/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

Las primeras 72 horas son críticas para encontrar víctimas bajo los escombros y salvar vidas, recordó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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