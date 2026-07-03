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Voluntarios y rescatistas realizan labores de búsqueda en una zona un afectada por el doble terremoto del 24 de junio, este viernes, en Caraballeda, La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Voluntarios y rescatistas realizan labores de búsqueda en una zona un afectada por el doble terremoto del 24 de junio, este viernes, en Caraballeda, La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
/ MIGUEL GUTIERREZ
Por Agencia EFE

El ministerio de Relaciones Exteriores de Perú confirmó este viernes que siete peruanos han sido reportados como desaparecidos y otros tres han fallecido como consecuencia de los terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio, que han dejado 2.645 muertos y más de 12.600 heridos hasta la fecha.

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