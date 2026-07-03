El ministerio de Relaciones Exteriores de Perú confirmó este viernes que siete peruanos han sido reportados como desaparecidos y otros tres han fallecido como consecuencia de los terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio, que han dejado 2.645 muertos y más de 12.600 heridos hasta la fecha.

La cancillería señaló que la búsqueda de los peruanos desaparecidos continúa en coordinación con las autoridades locales.

Fotografía de la perra de la Unidad Canina de los bomberos del Ayuntamiento de Alicante, Nala, que ha viajado hasta Venezuela para buscar supervivientes en la zona cero del doble terremoto, junto a su guía Rafa Arnau y un equipo de búsqueda y rescate de la asociación de voluntarios GEA. EFE/Gea

“Adicionalmente, lamentamos el fallecimiento de tres ciudadanos peruanos, lo que ha sido informado por sus familiares”, agregó el ministerio en un comunicado sobre la asistencia a los peruanos en Venezuela.

La cartera de Exteriores explicó que, a través de la Sección de Intereses en Caracas, se viene brindando asistencia a trece peruanos, entre ellos niños, adultos, madres de familia y mujeres gestantes, y que realizan un despliegue prioritario para entregar asistencia humanitaria a la familia de un menor de edad de nacionalidad peruana.

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Pese a las dificultades propias en una zona del desastre y en la medida en que las circunstancias lo permiten, la Sección de Intereses mantiene acceso a La Guaira y continúa desplegando labores de asistencia para los peruanos en la zona, subrayó el comunicado acerca de uno de los puntos de mayor devastación por los sismos.

Igualmente, el ministerio hizo un llamado a los peruanos en Caracas y a sus familiares para que logren contactarse de alguna manera con los allegados afectados y a estar atentos a las fuentes oficiales del Gobierno venezolano que también está brindando apoyo a los damnificados.

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La cancillería aclaró que la ayuda humanitaria que envía el Gobierno de Perú, así como la de otros gobiernos, se entrega a las autoridades de Venezuela, que la distribuyen de acuerdo con las necesidades de la población y al priorizar las zonas más afectadas por los terremotos.

Los sismos de hace una semana afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país. La región más afectada ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

Desde los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 se han registrado además 890 réplicas.

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Además de las víctimas reportadas por las autoridades venezolanas, hay 6.462 personas rescatadas y de 885 edificios afectados, 189 de ellos totalmente colapsados, por lo que se han habilitado 59 campamentos transitorios.

El doble terremoto de hace una semana es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se registró en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.