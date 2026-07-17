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Resumen

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El balance de muertos por el doble terremoto en Venezuela asciende a más de 5000 fallecidos. Foto: EFE.
El balance de muertos por el doble terremoto en Venezuela asciende a más de 5000 fallecidos. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

La cifra de muertos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela ascendió este viernes a 5.069, tras sumarse 139 nuevos fallecimientos, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien también detalló que la cantidad de heridos se mantiene en 16.740.

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