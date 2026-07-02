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Resumen

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Integrantes de cuerpos de rescate realizan operaciones de búsqueda en edificaciones afectadas este miércoles, en Caracas (Venezuela). El número de fallecidos se elevó a 2.295, mientras que la cantidad de heridos subió a 11.267, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. EFE/ Raúl Martínez
Integrantes de cuerpos de rescate realizan operaciones de búsqueda en edificaciones afectadas este miércoles, en Caracas (Venezuela). El número de fallecidos se elevó a 2.295, mientras que la cantidad de heridos subió a 11.267, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. EFE/ Raúl Martínez
Por Agencia EFE

Un grupo de rescatistas intenta este jueves salvar a Fabio, un niño de nueve años que lleva ocho días entre los escombros de una edificación derrumbada en el estado venezolano de La Guaira (norte, aledaño a Caracas) por el doble terremoto que ha dejado más de 2.290 muertos.

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