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Resumen

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Detalle de un edificio derruido en Catia la Mar, Venezuela, mientras continúa la búsqueda entre los escombros de los edificios, este viernes. Foto: EFE/ Ronald Peña R
Detalle de un edificio derruido en Catia la Mar, Venezuela, mientras continúa la búsqueda entre los escombros de los edificios, este viernes. Foto: EFE/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

La desesperación por la escasez de alimentos y productos básicos derivó este viernes en saqueos a varios comercios de Catia La Mar, en el estado venezolano de La Guaira, la zona más afectada por los terremotos que han dejado 920 muertos y 3.360 heridos, mientras cientos de damnificados hacían largas filas para recibir ayuda humanitaria.

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