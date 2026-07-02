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Ataúdes de las víctimas de los dos terremotos del 24 de junio desde el fuerte El Vigía, en las alturas de La Guaira, Venezuela, el 2 de julio de 2026. (Foto de Miguel MEDINA / AFP).
Ataúdes de las víctimas de los dos terremotos del 24 de junio desde el fuerte El Vigía, en las alturas de La Guaira, Venezuela, el 2 de julio de 2026. (Foto de Miguel MEDINA / AFP).
/ MIGUEL MEDINA
Por Agencia EFE

El número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en la zona norte de Venezuela el pasado 24 de junio asciende a al menos 2.595, mientras que la cantidad de heridos es de 12.400, anunció este jueves la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

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