Un terremoto de magnitud 7,1 registrado en el noroeste de Montalbán, en el centro de venezuela, se sintió en gran parte del país, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés). EFE/ Ronald Peña R
Un terremoto de magnitud 7,1 registrado en el noroeste de Montalbán, en el centro de venezuela, se sintió en gran parte del país, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés). EFE/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

Un terremoto de magnitud 7,1 registrado en el noroeste de Montalbán, en el centro de Venezuela, se sintió este miércoles en gran parte del país, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).

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