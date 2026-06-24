Un terremoto de magnitud 7,1 registrado en el noroeste de Montalbán, en el centro de Venezuela, se sintió este miércoles en gran parte del país, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).
Un terremoto de magnitud 7,1 registrado en el noroeste de Montalbán, en el centro de Venezuela, se sintió este miércoles en gran parte del país, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).
#Atención El aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía y que sirve a Caracas también sufrió graves afectaciones tras el sismo de magnitud 7.1 en Venezuela. pic.twitter.com/N9JZdK9udk
Numerosos habitantes de Caracas salieron a las calles para resguardarse en medio del fuerte movimiento telúrico, mientras en redes sociales empezaron a circular imágenes de viviendas en las que el sacudón hizo caer diversos objetos.
También se reportaban en las redes sociales daños de diversa consideración en viviendas y otras edificaciones, así cortes de luz e interrupción de las señales de internet y de telefonía.
Las autoridades del Gobierno venezolano no han informado por el momento de heridos a causa del terremoto.
El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.
VIDEO RECOMENDADO
La segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio en Colombia tuvo una participación récord del 63,59 %, después de que más de 26,3 millones de personas votaran en una elección que ganó por estrecho margen el ultraderechista Abelardo de la Espriella que logró 12,9 millones de votos (49,66 %), según datos preliminares. (EFE)