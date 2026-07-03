La cifra de fallecidos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela aumentó a 2.645, mientras que la de heridos se elevó a 12.666, informó este viernes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien no ofreció un balance sobre el número de personas desaparecidas.

El también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, publicó el balance en un mensaje en Telegram, en el que detalló además que unas 15.050 personas se quedaron sin vivienda y que 86.117 familias han sido atendidas .

Fotografía de la perra de la Unidad Canina de los bomberos del Ayuntamiento de Alicante, Nala, que ha viajado hasta Venezuela para buscar supervivientes en la zona cero del doble terremoto, junto a su guía Rafa Arnau y un equipo de búsqueda y rescate de la asociación de voluntarios GEA. EFE/Gea

En el desglose, también habló de 6.462 personas rescatadas y de 885 edificios afectados, 189 de ellos totalmente colapsados, por lo que se han habilitado 59 campamentos transitorios.

Desde los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 se han registrado además 890 réplicas.

El doble terremoto de hace una semana es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Fotografía que muestra un refugio transitorio habilitado para atender a personas afectadas por los terremotos, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Raúl Martínez

Los sismos de hace una semana afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país. La región más afectada ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

Una primera evaluación experimental rápida realizada por la agencia espacial estadounidense NASA, a partir de imágenes satelitales indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada .