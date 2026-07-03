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Resumen

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El Poder Legislativo actualizó el registro de daños, que ya suma más de 86.000 familias atendidas y 890 réplicas tras el desastre que golpeó Caracas y el norte del país. Foto: EFE/ Ronald Peña R
El Poder Legislativo actualizó el registro de daños, que ya suma más de 86.000 familias atendidas y 890 réplicas tras el desastre que golpeó Caracas y el norte del país. Foto: EFE/ Ronald Peña R
/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

La cifra de fallecidos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela aumentó a 2.645, mientras que la de heridos se elevó a 12.666, informó este viernes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien no ofreció un balance sobre el número de personas desaparecidas.

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