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Resumen

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Un motociclista transita cerca de escombros en Caracas, Venezuela, tras un terremoto de magnitud 7,1 registrado en el noroeste de Montalbán. (EFE/ Ronald Peña R).
Un motociclista transita cerca de escombros en Caracas, Venezuela, tras un terremoto de magnitud 7,1 registrado en el noroeste de Montalbán. (EFE/ Ronald Peña R).
/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

Las autoridades de Venezuela desconocen aún si el fuerte sismo de magnitud 7,1 que sacudió este miércoles a Caracas y otras regiones del país causó daños graves, informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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