Las autoridades de Venezuela desconocen aún si el fuerte sismo de magnitud 7,1 que sacudió este miércoles a Caracas y otras regiones del país causó daños graves, informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

“Pasadas las seis de la tarde de este miércoles 24 de junio, un temblor de considerable magnitud se sintió en la ciudad de Caracas y en otras regiones del país, según reportes de usuarios en redes sociales”, indicó VTV en su canal de Telegram.

Según la publicación, “se espera la confirmación oficial de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) y se desconoce si hubo daños que lamentar”.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) informó que el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7,1 y tuvo lugar en el noroeste del municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela.

El epicentro del terremoto se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas.

El terremoto se registró a una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial, según información del USGS.

Numerosos habitantes de Caracas salieron a las calles para resguardarse en medio del fuerte movimiento telúrico, mientras en redes sociales empezaron a circular imágenes de viviendas en las que el sacudón hizo caer diversos objetos.

También se reportaban en las redes sociales daños de diversa consideración en viviendas y otras edificaciones, así cortes de luz e interrupción de las señales de internet y de telefonía.

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió este miércoles un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras un terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela.