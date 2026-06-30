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Rescatistas buscan sobrevivientes por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela, en Catia La Mar, estado La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026. (Henry Chirinos / EFE)
Rescatistas buscan sobrevivientes por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela, en Catia La Mar, estado La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026. (Henry Chirinos / EFE)
Por Agencia EFE

Gusbimar González mantiene la esperanza de que su esposo, Hernán Gil, pueda ser rescatado después de quedar atrapado en la garita de vigilancia del edificio en el que trabajaba y que se derrumbó tras el doble terremoto en Venezuela.

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