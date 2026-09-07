icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Luna Llena y los restos de un edificio residencial parcialmente derrumbado en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 28 de agosto de 2026, más de dos meses después de los terremotos . (Foto de Federico PARRA / AFP).
La Luna Llena y los restos de un edificio residencial parcialmente derrumbado en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 28 de agosto de 2026, más de dos meses después de los terremotos . (Foto de Federico PARRA / AFP).
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

Venezuela anunció la demolición de 39 edificios con severos daños estructurales en el estado La Guaira (norte, aledaño a Caracas), el más afectado por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio, según una nota difundida este lunes por la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.