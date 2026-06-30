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Voluntarios realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
Voluntarios realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
Por Agencia EFE

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que está coordinando la respuesta en cuanto a protección y refugios para los damnificados de los terremotos en Venezuela, dijo este martes que la situación humanitaria en las zonas afectadas “se ha deteriorado rápidamente”.

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