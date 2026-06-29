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Resumen

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Personas realizan labores de búsqueda en los escombros de un edificio en La Guaira, Venezuela. (EFE/ Ronald Peña R).
Personas realizan labores de búsqueda en los escombros de un edificio en La Guaira, Venezuela. (EFE/ Ronald Peña R).
/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

Al menos 11 ciudadanos italianos fallecieron a causa del doble terremoto que sacudió Venezuela la semana pasada y otros 40 siguen desaparecidos, según el último balance oficial de la Unidad de Crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.

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