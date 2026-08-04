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Resumen

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Equipos de rescate y voluntarios buscan cuerpos entre los escombros de un edificio derrumbado en Caraballeda, Venezuela, el 3 de agosto de 2026. (Federico PARRA / AFP)
Equipos de rescate y voluntarios buscan cuerpos entre los escombros de un edificio derrumbado en Caraballeda, Venezuela, el 3 de agosto de 2026. (Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

Al menos 1.579 personas siguen desaparecidas tras los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela, que han dejado 6.125 muertos, confirmó este martes el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán.

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