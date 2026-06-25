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Resumen

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Voluntarios realizan labores de remoción de escombros y rescate, en el municipio Libertador en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. (Boris Vergara / EFE)
Voluntarios realizan labores de remoción de escombros y rescate, en el municipio Libertador en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. (Boris Vergara / EFE)
/ Boris Vergara
Por Agencia EFE

Al menos dos brasileños perdieron la vida en los dos terremotos del miércoles en Venezuela que dejan hasta ahora 235 muertos y 4.300 heridos, informó este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

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