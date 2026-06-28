El Gobierno de Argentina anunció este domingo el despliegue de una misión consular humanitaria en Venezuela para asistir a sus ciudadanos radicados allí que se vieron afectados por los terremotos del pasado miércoles, al tiempo que informó que hasta el momento han registrado seis argentinos fallecidos.

El canciller argentino, Pablo Quirno, detalló que la misión está integrada por dos funcionarios, que llegaron al país caribeño este sábado con el objetivo de “relevar las necesidades de asistencia de la colectividad argentina, documentar a los ciudadanos y colaborar con las familias en la búsqueda de paraderos, el acompañamiento de heridos y la asistencia a los familiares de personas fallecidas”.

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Quirno agregó que los funcionarios ya iniciaron contacto con los ciudadanos que reportaron la pérdida de familiares o solicitaron la búsqueda de paraderos, así como con los adultos mayores a quienes se les brindaba asistencia a través de Cáritas Venezuela, y anticipó que esperan también poder realizar una visita consular a ciudadanos argentinos detenidos.

Además, informó que hasta el momento se han registrado seis argentinos fallecidos y uno hospitalizado, mientras que se recibieron siete solicitudes de búsqueda de paradero.

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El envío de personal consular a Venezuela se da casi dos años después de la expulsión del personal diplomático argentino de Caracas y el quiebre de las relaciones diplomáticas entre ambos países, en respuesta a las denuncias de fraude electoral por parte del Gobierno de Javier Milei tras las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024.

Además de la misión consular, Argentina envió el viernes por la tarde un contingente de 24 brigadistas, entre ellos militares y civiles, para asistir con las tareas de búsqueda y rescate.

Este domingo, además, el Ministerio de Defensa anticipó que se enviará un segundo equipo de ayuda integrado por médicos y enfermeros, al tiempo que informó que un grupo de ingenieros “trabaja en la preparación y verificación de dos plantas potabilizadoras que permitirán llevar agua segura a las comunidades afectadas”.

La ayuda enviada por Argentina se suma a la de numerosos países que se han movilizado para asistir a Venezuela tras los sismos de 7,2 y 7,5 que golpearon al estado de La Guaira y a otras regiones del país, incluida Caracas.

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Los terremotos dejaron hasta el momento un saldo de 1.450 muertos y al menos 3.150 heridos, además de 774 edificios afectados o colapsados, 189 con daños totales y 585 de manera parcial.

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Video que documenta las devastadoras imágenes de los dos terremotos mortales de magnitudes 7,2 y 7,5 en Venezuela, con colapsos de edificios en Caracas y La Guaira, 164 fallecidos y más de 970 heridos. Incluye testimonios de sobrevivientes, evacuaciones en centros comerciales y daños materiales graves.

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