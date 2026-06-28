00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los terremotos dejaron hasta el momento un saldo de 1.450 muertos y al menos 3.150 heridos, además de 774 edificios afectados o colapsados. (EFE/ Ronald Peña R)
Los terremotos dejaron hasta el momento un saldo de 1.450 muertos y al menos 3.150 heridos, además de 774 edificios afectados o colapsados. (EFE/ Ronald Peña R)
Por Agencia EFE

El Gobierno de Argentina anunció este domingo el despliegue de una misión consular humanitaria en Venezuela para asistir a sus ciudadanos radicados allí que se vieron afectados por los terremotos del pasado miércoles, al tiempo que informó que hasta el momento han registrado seis argentinos fallecidos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.