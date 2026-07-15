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Resumen

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Varias personas transportan a una mujer sobre una manta entre los escombros de un edificio de apartamentos dañado tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, el 25 de junio de 2026. (Federico PARRA / AFP)
Varias personas transportan a una mujer sobre una manta entre los escombros de un edificio de apartamentos dañado tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, el 25 de junio de 2026. (Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace tres semanas en la zona norte de Venezuela ascendió este miércoles a 4.829, luego de que las autoridades sumaran 95 fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.

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