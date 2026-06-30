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Rescatistas de Vietnam caminan este martes sobre escombros de edificaciones destruidas en Catia La Mar, La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Rescatistas de Vietnam caminan este martes sobre escombros de edificaciones destruidas en Catia La Mar, La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Por Agencia EFE

El Gobierno de Portugal confirmó este martes que el número de sus ciudadanos fallecidos por los terremotos en Venezuela asciende a 68, diez de ellos menores de edad, mientras que otros 74 siguen desaparecidos.

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