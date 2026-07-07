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Rescatistas transportan el cuerpo de una víctima entre los escombros de un edificio derrumbado en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 7 de julio de 2026, tras los terremotos del 24 de junio. (Raul ARBOLEDA / AFP)
Rescatistas transportan el cuerpo de una víctima entre los escombros de un edificio derrumbado en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 7 de julio de 2026, tras los terremotos del 24 de junio. (Raul ARBOLEDA / AFP)
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia EFE

La cifra de muertos por los terremotos de hace casi dos semanas en Venezuela subió este martes a 3.685, mientras que la de heridos se mantuvo en 16.740, según el balance oficial.

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