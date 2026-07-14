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Resumen

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Rescatistas transportan el cuerpo de una víctima rescatada de entre los escombros de edificios derrumbados en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 8 de julio de 2026, tras los potentes terremotos que azotaron la región. (Raul ARBOLEDA / AFP)
Rescatistas transportan el cuerpo de una víctima rescatada de entre los escombros de edificios derrumbados en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 8 de julio de 2026, tras los potentes terremotos que azotaron la región. (Raul ARBOLEDA / AFP)
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia EFE

La cifra de muertos por el doble terremoto ocurrido hace casi tres semanas en la zona norte de Venezuela ascendió este martes a 4.734, tras sumarse 173 nuevos fallecimientos, informó el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.

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