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Resumen

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Venezuela revoca concesión a las aerolíneas Iberia, TAP, Avianca, Latam, Turkish y GOL. (Raul Arboleda / AFP)
Venezuela revoca concesión a las aerolíneas Iberia, TAP, Avianca, Latam, Turkish y GOL. (Raul Arboleda / AFP)
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia EFE

La aerolínea Avianca anunció este viernes la reanudación temporal de sus vuelos entre Colombia y Venezuela mediante una operación especial entre Bogotá y Valencia, como alternativa al cierre del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, afectado por los terremotos que han dejado al menos 920 muertos en el país vecino.

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