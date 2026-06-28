El equipo peruano llegó como parte de la ayuda internacional tras los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. (Foto: Facebook / Bomberos Voluntarios del Perú)
El equipo peruano llegó como parte de la ayuda internacional tras los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. (Foto: Facebook / Bomberos Voluntarios del Perú)
Por Redacción EC

El equipo USAR (Urban Search and Rescue) del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú rescató con vida a una mujer de 60 años que permaneció atrapada durante casi tres días bajo los escombros de un edificio de 15 pisos colapsado en La Guaira, Venezuela, tras los dos terremotos registrados el pasado miércoles 24 de junio.

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