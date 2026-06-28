El rescate fue posible gracias al uso de equipos de búsqueda electrónica y al trabajo coordinado entre bomberos de Perú, Venezuela y El Salvador, según informó el brigadier mayor del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Carlos Malpica.
“Como tenemos sistema de escucha electrónica, se pudo hacer la ubicación y un total de 30 efectivos con canes, después de más de 10 horas de trabajo, logró perforar cerca de cinco losas y finalmente acceder a una mujer de 60 años que tenía casi tres días atrapada”, señaló Malpica.
Por su parte, el brigadier Claudio Sáenz, líder del equipo USAR del Perú desplegado en Venezuela, informó que el contingente estableció su base de operaciones en La Guaira y estableció dos equipos de búsqueda hacia las zonas afectadas por la emergencia.
En una de las intervenciones, los rescatistas localizaron a la víctima con apoyo de equipos electrónicos y unidades caninas. “Primero realizamos un acceso vertical de aproximadamente tres metros y luego uno horizontal de metro y medio. La operación duró entre 12 y 14 horas y fue desarrollada junto con los equipos de El Salvador y Venezuela”, explicó Sáenz.
El rescate se realizó en La Guaira, a unas diez cuadras de la base de operaciones del equipo peruano, con la participación de 30 de los 40 bomberos peruanos desplegados en Venezuela. Tras ser liberada de los escombros, la mujer recibió atención médica y fue estabilizada por el equipo USAR Perú.
“La víctima fue trasladada inicialmente en ambulancia hasta un campo de golf cercano a la zona de emergencia y posteriormente evacuada en helicóptero hacia Caracas para recibir atención especializada”, indicó Sáenz.
El brigadier Carlos Malpica destacó que las posibilidades de hallar sobrevivientes son mayores durante los primeros cinco o seis días tras un terremoto. Además, indicó que las labores de rescate continúan en condiciones de alto riesgo por las réplicas, el calor extremo y la inestabilidad de las estructuras colapsadas.
El rescate de la mujer de 60 años fue recibido con aplausos y muestras de emoción por parte de rescatistas, familiares y voluntarios que seguían de cerca las labores de emergencia que el equipo peruano realiza en Venezuela tras el desastre ocurrido el pasado 24 de junio.
El terremoto que sacudió este miércoles 24 de junio a Venezuela fue revisado al alza por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que lo elevó a una magnitud de 7,5, mientras las autoridades locales evalúan los daños y posibles víctimas tras el fuerte sismo que se sintió en varias regiones del país. (EFE)