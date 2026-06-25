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Voluntarios realizan labores de remoción de escombros y rescate, en el municipio Chacao en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. (Boris Vergara / EFE)
Voluntarios realizan labores de remoción de escombros y rescate, en el municipio Chacao en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. (Boris Vergara / EFE)
/ Boris Vergara
Por Agencia EFE

Familiares observan con detalle el trabajo de los funcionarios del Estado con la esperanza de que puedan hallar a sus parientes con vida, luego de quedar atrapados en edificios colapsados en Caracas tras los dos grandes terremotos de 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en Venezuela.

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