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Resumen

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Personas comparten en un parque en Caracas, Venezuela, el 1 de julio de 2026. (Raúl Martínez / EFE)
Personas comparten en un parque en Caracas, Venezuela, el 1 de julio de 2026. (Raúl Martínez / EFE)
Por Agencia EFE

Caracas retoma poco a poco la cotidianidad con más comercios abiertos y gente acudiendo a sus trabajos, entre el nerviosismo por las nuevas réplicas tras el doble terremoto de una semana atrás, mientras familiares insisten en la búsqueda de sus parientes y quienes quedaron sin casas duermen en carpas a la espera de recobrar la normalidad.

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