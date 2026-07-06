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Varias personas transportan a una mujer sobre una manta entre los escombros de un edificio de apartamentos dañado tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, el 25 de junio de 2026. (Federico PARRA / AFP)
Varias personas transportan a una mujer sobre una manta entre los escombros de un edificio de apartamentos dañado tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, el 25 de junio de 2026. (Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

Centenares de víctimas sin identificar del doble terremoto del pasado 24 de junio están siendo enterradas en varias fosas que han sido abiertas recientemente y por la emergencia en un cementerio municipal del estado venezolano La Guaira, según informaron a EFE varios testigos.

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