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El chef español José Andrés a su llegada al aeropuerto de Valencia, en la Región Central de Venezuela, el 1 de julio de 2026. (Xaume Olleros / EFE)
El chef español José Andrés a su llegada al aeropuerto de Valencia, en la Región Central de Venezuela, el 1 de julio de 2026. (Xaume Olleros / EFE)
/ XAUME OLLEROS
Por Agencia EFE

El reconocido chef español José Andrés llegó este miércoles a Venezuela para apoyar la labor que realiza su ONG World Central Kitchen (WCK) de cocinar y repartir comida a los afectados por los terremotos de la semana pasada.

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