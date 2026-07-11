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Personal forense manipula un cadáver en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 10 de julio de 2026, tras los terremotos del 24 de junio. (Juan BARRETO / AFP)
Personal forense manipula un cadáver en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 10 de julio de 2026, tras los terremotos del 24 de junio. (Juan BARRETO / AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Agencia EFE

Venezuela sumó este sábado 215 nuevos cuerpos rescatados, por lo que los muertos por el doble terremoto del 24 de junio ascienden ya a 4.333, según el parte ofrecido este sábado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa.

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