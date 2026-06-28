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Resumen

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Fotografía que muestra edificaciones destruidas por los terremotos en Catia La Mar, estado La Guaira, Venezuela. (EFE/ Henry Chirinos).
Fotografía que muestra edificaciones destruidas por los terremotos en Catia La Mar, estado La Guaira, Venezuela. (EFE/ Henry Chirinos).
/ Henry Chirinos
Por Agencia EFE

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este domingo que la cifra de fallecidos se elevó a 1.450 personas tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles que afectaron la zona norte del país.

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