El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este domingo que la cifra de fallecidos se elevó a 1.450 personas tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles que afectaron la zona norte del país.

“En el parte del día de hoy debemos reportar que la cifra de fallecidos llega a 1.450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia”, señaló Rodríguez en un balance transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Fotografía que muestra edificaciones y vehículos destruidos por los terremotos en Catia La Mar, estado La Guaira, en Venezuela. (EFE/ Henry Chirinos).

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