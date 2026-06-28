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Resumen

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Vecinos de la Guaira se organizan en labores de rescate y búsqueda sin el equipamiento de seguridad necesario. (Getty Images).
Vecinos de la Guaira se organizan en labores de rescate y búsqueda sin el equipamiento de seguridad necesario. (Getty Images).
Por BBC News Mundo

Madres, padres, hijos, primos, tíos, nietos, vecinos.

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