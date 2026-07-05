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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los equipos de rescate siguen removiendo escombros y miles de familias permanecen sin un hogar tras los potentes terremotos que devastaron parte de Venezuela. Sin embargo, mientras la emergencia humanitaria continúa, comienza a tomar forma otro desafío que podría extenderse durante años: la reconstrucción de viviendas, hospitales, escuelas, carreteras y otros servicios esenciales en un país cuya capacidad financiera e institucional ya estaba seriamente debilitada antes del desastre. Conseguir los miles de millones de dólares que demandará ese proceso será apenas una parte del reto; el otro es saber si el Gobierno tendrá la capacidad política, técnica e institucional para llevar adelante un proceso de semejante magnitud.

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