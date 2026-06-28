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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, este domingo, revisando ayudas para los damnificados tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5, en Caracas. (Foto: EFE/ Palacio de Miraflores)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, este domingo, revisando ayudas para los damnificados tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5, en Caracas. (Foto: EFE/ Palacio de Miraflores)
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este domingo la creación inmediata de una comisión para inspeccionar las viviendas que sufrieron afectaciones por el doble terremoto del miércoles, y alargó por una semana más la suspensión de las clases.

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