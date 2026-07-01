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Resumen

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, da un mensaje en un video a través de redes sociales. (Captura de X @delcyrodriguezv)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, da un mensaje en un video a través de redes sociales. (Captura de X @delcyrodriguezv)
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la noche de este miércoles que las labores de búsqueda y rescate de supervivientes continúan en su país, tras una semana de los fuertes terremotos que causaron al menos 2.295 muertos y 11.267 heridos.

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