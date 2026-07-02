00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un equipo internacional de rescate asiste a un sobreviviente de los dos terremotos que azotaron Venezuela, el 2 de julio de 2026. Ocho días después del sismo, Hernán Gil fue rescatado con vida. (Foto de Federico PARRA / AFP).
Un equipo internacional de rescate asiste a un sobreviviente de los dos terremotos que azotaron Venezuela, el 2 de julio de 2026. Ocho días después del sismo, Hernán Gil fue rescatado con vida. (Foto de Federico PARRA / AFP).
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró este jueves el rescate de un hombre que permaneció ocho días bajo los escombros en un edifico de La Guaira, el estado más devastado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela del pasado 24 de junio.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.