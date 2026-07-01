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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobrevuela en helicóptero para evaluar la atención integral en La Guaira. Foto: EFE/ Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobrevuela en helicóptero para evaluar la atención integral en La Guaira. Foto: EFE/ Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró duelo nacional por siete días a partir de este miércoles a las 18:00 hora local (22:00 GMT), cuando se cumple una semana del doble terremoto que afectó la zona norte del país suramericano y que ha dejado un saldo de casi 2.000 fallecidos.

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