La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró duelo nacional por siete días a partir de este miércoles a las 18:00 hora local (22:00 GMT), cuando se cumple una semana del doble terremoto que afectó la zona norte del país suramericano y que ha dejado un saldo de casi 2.000 fallecidos.

“En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar duelo nacional por siete días, a partir de las 6:00 pm (22:00 GMT) de hoy”, indicó la mandataria en un mensaje publicado en Telegram.

Rodríguez dijo que en estos momentos de profunda tristeza, abraza a quienes sufren esta tragedia y reafirmó su compromiso de acompañarlos y protegerlos.

“Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos”, añadió.

La presidenta venezolana elevó sus oraciones por los heridos, las personas desaparecidas -sin que se haya precisado esta cifra- y las comunidades afectadas.

De acuerdo al último balance del martes, hasta el momento han fallecido 1.943 personas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles que sacudió el norte de Venezuela y afectó, principalmente, al estado La Guaira, cercano a Caracas. Además, hay al menos 10.571 heridos.

Fotografía que muestra edificios que hacían parte del programa social Misión Vivienda del presidente fallecido Hugo Chávez destruidos tras los terremotos que asolaron a Venezuela la semana pasada, este martes, en La Guaira. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez

Un total de 80.870 familias han sido atendidas, mientras que en la zona de desastre hay 3.660 rescatistas extranjeros, 148 perros, 49 vehículos de apoyo y 26.121 efectivos venezolanos, según el Gobierno. Además, 15.467 personas se han registrado como voluntarios en labores de rescate.

Los daños causados tras los terremotos en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios, tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (Rapida) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Un avión con medio centenar de voluntarios de la cooperación española salió este miércoles hacia Venezuela para instalar un hospital de campaña que se dedicará a apoyar la atención primaria de emergencia, la psicológica y procedimientos quirúrgicos o partos.