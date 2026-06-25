La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles que el estado La Guaira, al norte del país sudamericano, es una “zona de desastre” después de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en el centro de la nación.

“Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre”, subrayó la presidenta, quien compareció acompañada, entre otros funcionarios, por el titular del Parlamento, su hermano Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

“Tenemos reportes de 32 fallecidos sin contar aún con la cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados”, declaró la mandataria en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En La Guaira está ubicado el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas y es el principal del país, que fue cerrado horas antes por Rodríguez debido a los graves daños que sufrió.

La mandataria dijo que las autoridades están en labores “muy arduas” de rescate en ese estado para salvar vidas y añadió que en las próximas horas llegarán rescatistas de Estados Unidos, México, El Salvador, Catar y República Dominicana.

🇻🇪| Imágenes desde La Guaira, Venezuela, justo en la costa. pic.twitter.com/Aftag2ZzC8 — Felipe Galli (@FEscrutinio) June 24, 2026

Los dos fuertes terremotos tuvieron lugar alrededor de las 18:05 hora local del miércoles (22:05 GMT) con el más potente, de 7,5, produciéndose apenas 39 segundos después del primero, de 7,2, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de EE. UU., que explicó que formaron un fenómeno llamado “doblete sísmico” y canceló después la alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Ambos tuvieron su epicentro a menos de 30 kilómetros al sureste de la ciudad de Yumare, en el estado de Yaracuy -cuya capital es San Felipe-, según el Servicio Geológico de EE. UU., que mide la actividad sísmica en el mundo. Caracas está unos 300 kilómetros al este de Yumare, donde también se sintieron los terremotos.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ofreció ayuda a Venezuela en un comentario en su red, Truth Social, y anticipó que los primeros reportes sobre sus consecuencias “no son buenos” y que “han dejado un número devastador de fallecidos”.

Estado de emergencia y cierre de aeropuerto

“Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución”, indicó Delcy Rodríguez en una primera alocución en VTV, antes de reportar la cifra de víctimas, acompañada del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Indicó asimismo que se ha activado toda la red de salud pública y privada del país y anunció que no habrá clases “en los siguientes días” de esta semana, así como la suspensión de todas actividades que no sean servicios esenciales.

La mandataria señaló que hubo derrumbes de edificios en varias zonas de Caracas, así como impacto en los estados de Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo, e informó de que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue cerrado tras sufrir graves daños en su infraestructura, sin precisar cuáles.