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Resumen

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Delcy Rodríguez dice que el estado La Guaira es una “zona de desastre” tras potentes terremotos que sacudieron a Venezuela. (Captura de video / @FEscrutinio / X).
Delcy Rodríguez dice que el estado La Guaira es una “zona de desastre” tras potentes terremotos que sacudieron a Venezuela. (Captura de video / @FEscrutinio / X).
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles que el estado La Guaira, al norte del país sudamericano, es una “zona de desastre” después de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en el centro de la nación.

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